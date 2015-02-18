الخارجية المصرية: لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إنه “لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا”.

وأوضح بدر عبد العاطي في بيان، أن “التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته”.