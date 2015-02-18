الخارجية المصرية: لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إنه “لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا”.
وأوضح بدر عبد العاطي في بيان، أن “التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته”.
ويعقد مجلس الأمن فى نيويورك، جلسته الطارئة اليوم، في أعقاب تسجيل مصور بثه تنظيم “داعش”، مساء الأحد الماضي، على موقع مشاركة مقاطع الفيديو “يوتيوب”، وأظهر ذبح 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا في ليبيا.
المتحدث باسم الخارجية قال في بيانه إن “هناك مشروع قرار عربي يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن”.
ومضى قائلا: “لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي”.