تدشين المرحلة الأولى من عملية توسعة بركة صرف زراعي جديدة‎ فى الوادي الجديد

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم تدشين المرحلة الأولى من عملية توسعة بركة صرف زراعى جديدة، على مساحة 38 فدان، وبقدرة استيعابية 300 ألف متر مكعب مياه، بمدينة موط بمركز الداخلة، والتى تهدف إلى استيعاب كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعى وتخفيف الضغط عن البركة الرئيسية.

وقال المحافظ إن منسوب مياه الصرف الزراعى بالبركة الكبيرة الرئيسية وصل إلى المستوى “الحرج”، مما دعى إلى ضرورة التوسع فى إنشاء برك جديدة لتصريف المياه بها، وإبعاد خطر انفجار البركة الرئيسية عن مدينة موط، إذ أن البركة الرئيسية تبلغ مساحتها 730 فدان بعد التوسعات الأخيرة والتى شهدها وزير الرى الدكتور حسام مغازى، خلال زيارته الأخيرة للوادى الجديد، إذ تستوعب البركة أكثر من 9 مليون متر مكعب مياه صرف.

وأشار عشماوى إلى أن عملية التوسعة مخطط لتنفيذها 3 مراحل، تم تنفيذ الأولى منها وافتتاحها اليوم، يليها المرحلة الثانية وتتضمن إنشاء بركه جديدة على مساحة 70 فدان لتستوعب أكثر من 600 ألف متر مكعب مياه، ثم المرحلة الثالثة وهى طرح عملية مناقصة علنية لاستثمار مياه الصرف الزراعى، وزراعة مساحة 3000 فدان بمدينة موط بجوار البركة الرئيسية .