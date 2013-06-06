لجنة الطاقة "بأصالة السويس": انفراجة قريبة لأزمة الكهرباء

أكد مسئولو لجنة الطاقة بحزب الأصالة بالسويس أن مشكلة الكهرباء على مستوى مصر ستشهد انفراجة، جاء ذلك بعد أن عقد أعضاء لجنة الطاقة بالحزب بحسب بيان صادر عنهم أن لقاء تم برئاسة المهندس عز الدين المنياوى أمين لجنة الطاقة مع المهندس جابر الدسوقى مصطفى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على حقيقية الأزمة ومعرفة مقدار العجز الحقيقى فى الكهرباء على مستوى الجمهورية والأسباب وتقديم رؤية متكاملة لحل الأزمة.

وقد قدم الوفد خطة عملية كاملة لترشيد الطاقة لرئيس الشركة القابضة المهندس جابر الدسوقى، الذى وعد من ناحيته بدراستها دراسة وافية للوقوف على إمكانية الاستفادة منها، وضرب للوفد موعدا يوم السبت بعد القادم للتشاور حول مدى صلاحيتها للتنفيذ بعد إتمام دراستها.

وصرح الدكتور أشرف إبراهيم الأستاذ بهندسة القاهرة وعضو لجنة الطاقة بالحزب بأن اللقاء تناول أيضا الوقوف على أسباب عدم دخول محطات بنها، وشمال الجيزة، والسخنة لمرحلة الإنتاج، وقد تبين أن محطة بنها جاهزة للعمل ولكن المواطنين الذين سيتم إنشاء أبراج الضغط العالى بأراضيهم يغالون فى طلب التعويضات، وسوف يدرس الحزب من جهته التواصل مع الأهالى.

كما أن كل من محطتى شمال الجيزة والسخنة بهما مشاكل فنية، وقد وعد المهندس جابر رئيس الشركة القابضة ببذل الجهود والتغلب على النظام البيروقراطى الذى يعقه لإدخال هذه المحطات فى القريب العاجل جدا.

> وهذه المحطات تبلغ قدرتها الإنتاجية 3500 ميجا وات وهو ما يقترب من نصف الاحتياجات المراد إضافتها لمجمل الطاقة الكهربائية بمصر.

وقد صرح المهندس محمد عبد النبى عضو لجنة الطاقة والأمين المساعد للحزب بالسويس أنه قد تم مناقشة ملف المحطات الأخرى التى بها مشاكل فنية ولا تعمل بكامل طاقتها وهو ما يمكنها من إضافة 25 % أخرى للطاقة الإنتاجية.

وقال المهندس جابر لوفد الأصالة بأن هذه المحطات سيتم حل المشاكل بها خلال أسبوعين كمحطة عيون موسى، وعتاقة، وطلخا، ومحطة النوبارية سيتم حل المشاكل الفنية والصيانة بها فى خلال شهر، علاوة على بذل الجهد من أجل رفع كفاءة محطة التبين.

كما قدم المهندس طارق محمدى ملف كامل للمشاكل الفنية التى تعيق محطة الشباب بالإسماعيلية عن الإنتاج بكامل طاقتها، والتى تبلغ ألف ميجا وات، وقد وعد المهندس جابر من ناحيته بدراسة الملف ومناقشته فى الاجتماع القادم.

كما جرت المناقشة أيضا لملف تدريب العمالة ورفع كفاءة الكوادر الفنية، حيث إن الشركة بها عجز فى الكوادر الفنية نتيجة هروب المهندسين للعمل خارج وزارة الكهرباء، نظرا لما كان يجرى لهم قبل الثورة، مما أفقر الوزارة وعقد المهمة على رئيس الشركة القابضة المهندس جابر الذى صرح من ناحيته أنه قام بعمل برنامج تدريبى لرفع كفاءة العاملين، ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.