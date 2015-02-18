مدرسان يتقدمان بطلب تنظيم وقفة لتأييد قرارات السيسي حول ليبيا

تقدم أسعد سعد فرح ارمانيوس سن 45 معلم لغة إنجليزية بمدرسة الخارجة الثانوية بنين ومقيم بمركز الخارجة و مدحت ميلاد ثابت جرجس سن 44 مدرس رياضيات بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي ومقيم حى الزهور بطلب إلي مديرية الأمن بالوادي الجديد يلتمسان فيه تنظيم وقفه تضامنية مع القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية رداً على الاعتداء على مواطنين مصريين بدوله ليبيا.

كا عبر عن تأييدهم لاستكمال الإجراءات للقضاء على الإرهاب فى مصر.

وقال مدحت ميلاد ثابت جرجس المقرر أن تبدأ الوقفة التضامنية يوم الخميس الموافق 19/2/2015م في الساعة الثالثة والنصف أمام النصب التذكاري بمدينة الخارجة وتستمر لمدة ساعتين ويحضرها عدد “50 ” شخصا لا ينتمون لأى أحزاب سياسية أو ائتلافات شبابية.