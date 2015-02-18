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ضبط 17 كجم مشغولات فضية مع راكبة بالمطار حاولت تهريبهم

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صورة للمضبوطات

صورة للمضبوطات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تهريب 17 كيلو جرام فضة على هيئة مشغولات وساعات فضية كانت بحوزة راكبة مصرية الجنسية لدى قدومها من الإمارات.

واشتبه مأمور الجمرك  أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبى في الراكبة “س م” وذلك لأن جواز سفرها يحمل العديد من الأختام من الإمارات إلى تايلاند في مدة قصيرة.

وادّعت الراكبة أنها كانت تذهب إلى هناك كثيرًا لرؤية ابنها، وبتفتيشها تم العثور على 17 كجم فضة عبارة عن مشغولات فضية وساعات داخل أكياس سوق حرة، وحقيبة حاسب ألي، وفي أماكن متفرقة داخل حقائب سفرها.

تم إخطار أحمد حسن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبة وحجز المضبوطات في وديعة جمركية.

 

 

 

 

 

 

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