مخطط الانتقام الإخوانى ..التشكيك في الجيش واغتيال القيادات والتنفيذ في 5 سنوات

تسعى جماعة الإخوان المسلمين منذ إقصائها من المجتمع المصرى،عقب ثورة 30 يونيو إلى الانتقام من الدولة المصرية بشتى طرق سواء على المستوى الداخلى “اجتماعيًا – وأمنيًا – وعسكريًا” أو على المستوى الخارجى إذ تحاول استقطاب القيادة المصرية إلى الدخول فى حرب مع بعض دول الجوار.

وكشفت مصادر من داخل قيادات الجماعة الهاربة خارج مصر لتركيا الراعى الأساسى للإخوان حول العالم أن الجماعة وضعت خطة لتفكيك النظام المصرى خلال مدة زمنية تتراوح من “3 – 5″ سنوات تستطيع من خلالها تدمير كافة الهيئات الحكومية.

“التشكيك فى قدرات القوات المسلحة”

> بعد عزل الرئيس “المعزول” محمد مرسى من رئاسة الجمهورية بدأت العناصر المسلحة التابعه للإخوان فى شن هجمات مسلحه ضد قوات الأمن والجيش فى سيناء ،وتبنت تلك الهجمات جماعات مثل “أنصار بيت المقدس” و”أجناد مصر” إذ أسفرت تلك العمليات عن استشهاد العديد من الجنود.

> وبدأت تلك الجماعت تتبع أسلوب جديد إذ قامت بتصوير تلك العمليات وذلك لتظهر للناس قوته وتلعب على انخفاض الروح المعنوية لأفراد الشعب وجنود الشرطة والجيش المصرى.

وذلك عبر إذاعة تلك الفيديوهات عبر قنوات دول الإخوان “تركيا وقطر وتنظيم الإخوان فى ليبيا” بهدف التأثير على الروح المعنوية للجنود وانعكاس ذلك على سلوك الجنود تجاه المواطنون الأبرياء.

وعملت الجماعة أيضا على استكمال إنشاء الأنفاق الهجومية بسيناء ،تحت رعاية حركة حماس التى مازالت على تواصل مع التنظيمات الإرهابية فى سيناء لتنفيذ العمليات ضد الجيش.

إذ حفرت أنفاق جديدة بغرض استمرار العمليات الإرهابية وخطف الجنود والضباط ونقلهم لقطاع غزة.

وتحاول الجماعة أيضاً على استقطاب بعض الضباط والجنود لخلق حالة من الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية بهدف الحصول على المعلومات العسكرية.

> نشر أخبار وصور قتل الضباط والجنود على القنوات التابعه لها من أجل إحداث حالة من السخط الشعبى ضد النظام الحاكم الحالى وإضعاف روح الانتماء لدى الشباب ،وإثارة الرأى العام ضد القوات المسلحة.

هذا بجانب تنظيم حملات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعى للطعن فى صلاحية منتجات القوات المسلحة للإستهلاك الآدمى،والسخرية من المشاريع الوطنية التابعه للجيش المصرى.

“اغتيال القيادات الأمنية”

> وحول الحالة الأمنية الداخلية بدأت الجماعة بعد 30 يوينو فى رصد وتحديد العناصر الفعالة داخل الأجهزة الأمنية وتم استهدافها بالإغتيال عبر تفخيخ السيارات الخاصة بهم.

وتوسعت فى إحداث مشاكل أمنيه إذ تحاول الجماعة انتهاج أسلوب إسرائيل أثناء حرب الاستنزاف،إذ كانت تقوم بإلقاء ألغام على شكل أدوات مدرسية،وبدأ الإخوان بالفعل فى تطبيق ذلك فى 3 حوادث لم ينتبه لها الإعلام ،مثل حادث البساتين عندما عبث طفل بعلبه على ىشكل هدية،ولكنه لحسن حظه انفجرت بعدما ابتعد عنها وفشله فى فتحها.

وتكررت تلك الواقعة عندما وجد عامل نظافة “كولمان” مياه فقام بفتحه فأصابته القنبلة المتواجدة داخله.

“استهداف المنشآت الحيوية”

> وعادت الجماعة مرة أخرى فى استهداف المنشآت العامة والحيوية مثل عودة تفجيرات خطوط الغاز بسيناء ،ووضع قنابل على شرائط السكك الحديدية ،وأبراج محطات الكهرباء بالسد العالى وبعض المنشآت على ضفتى قناة السويس ،وذلك عن طريق جماعت سلفية جهادية تتحرك بأمر الجماعة.

“التشكيك فى قدرات النظام”

> تهاجم الجماعة دوماً الأداء الحكومى وتعمل على نشر المشاكل التى تواجه المواطن بشكل يومى إذ دائماً تشكك فى قدرة النظام الجديد على حل هذه المشاكل ،ذلك لإظهار ضعفه وفشله فى مواجهة الأزمات،إذ دائماً تستغل المشاكل الداخلية وتضخم منها مثل مشكلة المرور والخبز والفقر والبطالة وانقطاع الكهربا وأزمة الدواء والعلاج ،وهو ما لم يقدم الإخوان فيه خلال حكمهم.

“إفساد الحياة الجامعية”

> تسعى الجماعة من خلال كوادرها الشابة داخل الجامعات فى إشعال حالة من الفوضى داخل الحرم الجامعى ،وذلك عن طريق التظاهرات الطلابية وتشجيع المواطنين للانضمام إليها،وضم بعض فتيات الجماعة للتركيز على تعامل الأمن معهن وإذاعتها عبر النت والقنوات التابعه لهم.

“نشاط الجماعة على المستوى الخارجى”

> تحاول الجماعة بشتى الطرق تشويه صورة النظام المصرى خارجياً، وذلك بدعم من سفارات قطر وتركيا ،إذ تروج أن النظانم المصرى سبب عدم الاستقرار فى المنطقة.

وتعرز أيضاً فكرة اختلاق أزمات بين المسلمين والمسيحيين لإثارة الكنيسة والدول الغربية ،وأن النظام الحاكم يميل للمسلمين أكثر من المسيحيين،وذلك عقب تكرار حوادث قتل المسيحيين المقيمين فى ليبيا ،وتأخر النظام فى الرد على تلك الاغتيالات على حد زعمهم.