أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كيس بلاستيك يخلق حالة من الذعر في محيط فندق ضباط الشرطة بالأقصر‎

Google+ Print
كيس بلاستيك يخلق حالة من الذعر في محيط فندق ضباط الشرطة بالأقصر‎ كيس بلاستيك يخلق حالة من الذعر في محيط فندق ضباط الشرطة بالأقصر‎

مديرية أمن الاقصر

تسبب كيس بلاستيك به مجموعة من الكتب المدرسية القديمة عثر عليه مساء اليوم الأربعاء بالقرب من فندق ضباط الشرطة بوسط مدينة الأقصر في إثارة الذعر بين المواطنين.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر تلقى بلاغا بالعثور على كيس بلاستيك يشتبه فى إحتوائه على مواد متفجرة بجوار فندق ضباط الشرطة بشارع المدينة المنورة .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء  المفرقعات بقيادة العقيد محمد عمر مدير الحماية المدنية إلي موقع البلاغ حيث تم فرض كردون أمنى وإغلاق الشارع من الاتجاهين .

وبفحص الكيس تبين احتوائه علي مجموعة من الكتب القديمة وخلوه من أي مواد المتفجرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا