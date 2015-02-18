كيس بلاستيك يخلق حالة من الذعر في محيط فندق ضباط الشرطة بالأقصر‎

تسبب كيس بلاستيك به مجموعة من الكتب المدرسية القديمة عثر عليه مساء اليوم الأربعاء بالقرب من فندق ضباط الشرطة بوسط مدينة الأقصر في إثارة الذعر بين المواطنين.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر تلقى بلاغا بالعثور على كيس بلاستيك يشتبه فى إحتوائه على مواد متفجرة بجوار فندق ضباط الشرطة بشارع المدينة المنورة .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بقيادة العقيد محمد عمر مدير الحماية المدنية إلي موقع البلاغ حيث تم فرض كردون أمنى وإغلاق الشارع من الاتجاهين .

وبفحص الكيس تبين احتوائه علي مجموعة من الكتب القديمة وخلوه من أي مواد المتفجرة .