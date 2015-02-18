«الجبهة المصرية» تقدم قوائمها الخميس وتتهم «فى حب مصر» بـ«القرصنة»

قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف «الجبهة المصرية»، إن الحزب سيقدم قوائمه الانتخابية الخميس بشكل رسمى، مشيرا إلى قيامهم بتقديم قوائم مرشحيهم فى غرب الدلتا إلى لجنة الانتخابات بمحكمة الإسكندرية، وقائمة شرق الدلتا بمحكمة الزقازيق أمس.

وأضاف «قدرى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه فيما يخص قائمة مرشحيهم فى القاهرة ومحافظات وسط الدلتا، وقائمة محافظات الجيزة والصعيد فسيقدمونها اليوم، وأوضح أن اجتماعات الجبهة مستمرة خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، ﻻستكمال مشاورات المجلس الرئاسى حول خطة الدعاية والإعلام والتحرك فى المحافظات.

وتابع «قدرى» أن أسماء القائمة الانتخابية تم عرضها على الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، مضيفا أن القوائم بها أماكن كثيرة للمرأة والشباب.

وقال: «إن انسحاب الإعلامى مصطفى بكرى وانضمامه إلى قائمة (فى حب مصر)، التى تدعى أنها قائمة الرئيس والدولة، صدم الكثيرين من قيادات وأعضاء الجبهة المصرية، التى استمعت كثيرا لـ(بكرى) وهو يهاجم قائمة (فى حب مصر)، ويهاجم أشخاصها»، مضيفا أن خلافا حادا دار قبل خروجه من الجبهة، حيث كان يمثل حزب «مصر بلدى»، واعترض على اختيارات الجبهة لمرشحى الصعيد، وأراد تغييرهم بأسماء تابعة له، بدعوى أن من اخترناهم ليست لهم شعبية، وهو ما رفضه حزب «مصر بلدى» وأعضاء الجبهة، وكان هذا تمهيدا لانسحابه والانضمام لقائمة «فى حب مصر».

وتابع: «قائمة (فى حب مصر) هى سبب الخلاف والنزاع، فهى تسعى لاستقطاب وخطف مرشحى قائمة الجيزة والصعيد من خلال استقطاب بكرى»، معتبرا أن خطف مرشحى الجبهة هو جزء من الحرب التى تتم ضد «الجبهة المصرية» بتفكيك قوائمها وهو شىء مؤلم ومؤسف، والمؤسف أيضا أنه مازال هناك أناس يؤمنون أن للدولة حزبا يمثلها، وفصيلا واحدا لابد من دعمه، وهذا ما حدث لـ«بكرى»، لكن قائمة الفريق شفيق هى قائمة تمثل المصريين وتحتكم لشعب مصر.

واستطرد: «قائمة (فى حب مصر) تتصرف كما لو كانت حزب رئيس، وقبل انسحاب مصطفى بكرى خطفت مرشحين آخرين منهم 16 يمثلون اتحاد النقابات العمالية برئاسة الجبالى المراغى، وجمالات رافع، والدكتورة عبلة الهوارى، وبالتالى فهى تكونت لتدمير قوائم الأحزاب الأخرى».

واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، أن قائمة «فى حب مصر» تقوم بعملية قرصنة وخطف لمرشحى الجبهة، فهى تعيد استنساخ أسوأ ما فى الحزب الوطنى المنحل، رغم أن القائمين عليها ليست لهم خبرات سياسية أو حزبية أو برلمانية سابقة، وهم كانوا فى حملة الرئيس الرئاسية، ولولا شعبية السيسى الجارفة لكانت نتائج إدارة الحملة الفاشلة كارثية وصادمة».

وأضاف «الشهابى» لـ«المصرى اليوم» أنه سيترشح فى دائرة المحلة على المقاعد الفردية، موضحا أن قوائم الجبهة تضم أسماء قوية، منها الدكتور أحمد زكى بدر، والدكتور عمرو عزت سلامة، والمستشار عزت عودة، والدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة السابق، والمستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتورة مها محمد فريد عقل، عميد كلية طب، والدكتورة محبات أبوعميرة، عميد كلية تربيه عين شمس السابق، ومطيع الزهيرى، رجل أعمال، ونبيل عزمى، نائب رئيس حزب الجيل.

من جهته، قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، عضو قائمة «فى حب مصر»، إن القائمة تخوض منافسة انتخابية شرسة، وتتوقع أى هجوم عليها خاصة مع حدة المعركة الانتخابية، مضيفا: «لم نخطف أى مرشح، وجميعهم أتوا إلينا برغبتهم».

وأضاف «العرابى» لـ«المصرى اليوم» أن شعار القائمة الانتخابى هو «نتحدى الصعاب ونبنى مصر»، وبالتالى لن نلتفت إلى أى هجوم على القائمة ولن نرد عليه، كما أن القائمة تمثل جميع طوائف الشعب المصرى، ولديها مصداقية كبيرة فى الشارع السياسى، وجميع القوائم تمثل الدولة وليس «فى حب مصر» فقط، لأن الجميع مع توجهات الدولة، وعلى رأسها قائمة شفيق فهى تدعم الدولة.

وتابع: «نحن فى لحظة الحقيقة، والأمور أوشكت على نهايتها، ونتوقع حرباً شرسة على القائمة ومنافسة انتخابية قوية، خاصة بعد انضمام أحزاب قوية مثل الوفد والمؤتمر والتجمع والمصريين الأحرار إلى قائمة (فى حب مصر)»، مشيرا إلى احترامهم قوائم الجبهة المصرية، وأن أعضاءها جميعا أصدقاء، خاصة قدرى أبوحسين ويحيى قدرى.