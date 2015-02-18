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مقتل 18 تكفيريًا بقصف جوي جنوب رفح والشيخ زويد

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أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن مقتل 18 من عناصر تنظيم «ولاية سيناء»، أنصار بيت المقدس سابقًا، في غارات جوية نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب رفح والشيخ زويد.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشي» نفذت عدة غارات جوية على مناطق الغرة والتومة واللفيتة والمقاطعة والمهدية جنوب رفح والشيخ زويد، حيث أطلقت الطائرات صواريخ «الهيل فير» علي تجمعات للعناصر التكفيرية، ما أحدث دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا، شوهد على بعد عدة كيلومترات.

أضافت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 18 تكفيريًا وتدمير 21 بؤرة إرهابية من المنازل والعشش التي تختبئ بها تلك العناصر وتدمير سيارتين دفع رباعي و7 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح عن ضبط 12من العناصر الإرهابية والتكفيرية، و15 من المشتبه بهم، حيث يجري فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث التي تشهدها سيناء.

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