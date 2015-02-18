الخارجية البوسنية تدين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرض له شهداء مصر في ليبيا

أصدرت الخارجية البوسنية بيانًا بشأن الحادث الإرهابي الذي تعرض له شهداء مصر في ليبيا تضمن الإدانة بأشد العبارات لهذا الحادث غير الإنساني والبربري.

وأعرب البيان عن تعازي البوسنة الخالصة لأهالي الشهداء، ووصف ما يسمى بتنظيم “داعش” بأعداء الإسلام.

ودعا البيان إلى رد موحد وقوى من المجتمع الدولي تجاه كافة الجماعات الإرهابية التي تستخدم الأديان والعقائد لتبرير جرائمها، والتأكيد على أن البوسنة كانت ولازالت تحارب كل أشكال التطرف والراديكالية.

وأشار البيان إلى عزم وتصميم البوسنة والهرسك على لعب دور فعال وقوي ومستمر في الائتلاف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم “داعش”، وكذا مواجهة كافة أشكال الإرهاب والأيدلوجيات المتطرفة التي تستخدم الدين، زورا و بهتانًا، لبث روح الكراهية والفرقة.