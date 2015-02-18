وفاء عكة: ائتلاف نداء مصر ملتزم بتنفيذ برنامجه الانتخابي داخل وخارج البرلمان

أعلنت وفاء عكة عضو المجلس الرئاسي لائتلاف “نداء مصر”، ورئيس الاتحاد النسائي للائتلاف، انتهاء الائتلاف من البرنامج الانتخابي والذي تضمن عددا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلي إعداد مشروع يساعد علي تفعيل مشاركة المرأة سياسية واجتماعيًا.

وأضافت وفاء عكة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه تم وضع عدد من الرؤي السياسية والاستراتيجية للمرحلة المقبلة، تتضمن حلولا لعدد من القضايا ومنها مشكلة البطالة، وكيفية استغلال الظهير الصحرواي، وتنمية المناطق العشوائية، وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة والمياة.

وأكدت عضو المجلس الرئاسي للائتلاف، أن مرشحي الائتلاف سيلتزموا بتنفيذ البرنامج سواء داخل قبة البرلمان، أو من خارجها، مشيرة إلي أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع الأحزاب والقوي السياسية والتيارات للاتجاه لتنمية مصر وبناءها.