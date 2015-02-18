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الزمالك: عقوبة عمر جابر ستكون مالية فقط

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الزمالك: عقوبة عمر جابر ستكون مالية فقط الزمالك: عقوبة عمر جابر ستكون مالية فقط

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه في حالة ثبوت خطأ عمر جابر بحق النادي فأن العقوبات ستكون مالية فقط ولن يرحل اللاعب عن الفريق.

الزمالك قرر إخضاع عمر جابر للتحقيق بعد تصريحات الأخير بشأن أسباب عدم لعبه مباراة إنبي في ملعب الدفاع الجوي بعد تردد أنباء عن سقوط ضحايا.

ولعب الزمالك المباراة حتى النهاية، وبعد اللقاء تم الإعلان رسميا عن سقوط 20 ضحية خارج ملعب الدفاع الجوي.

وقال أحمد مرتضى منصور: " عمر جابر أبن من أبناء النادي ونحرص على مستقبلة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية " عقوبته ستكون مالية في حالة ثبوت خطأه، وإذ لم يُثبت ذلك فأن لن يعاقب".

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن موافقة جابر على خوض التحقيق من قبل مجلس إدارة الفريق أمرا هاما للغاية من أجل إنهاء الأمور تماما فأن " النادي يحرص على مستقبلة ولن يفسخ عقده مع الفريق".

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