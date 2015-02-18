بطلب من فيريرا.. مباراة ودية بين الزمالك وفريق الشباب

يخوض نادي الزمالك يوم الخميس مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي بطلب من المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا للتعرف أكثر على اللاعبين.

الزمالك قدم رسميا مدربه الجديد فيريرا يوم السبت على الرغم من قرار تأجيل الدوري المصري لأجل غير مسمى.

مجلس الوزراء قرر إيقاف بطولة الدوري المصري لأجل غير مسمى بعد وقوع 20 ضحية من جماهير نادي الزمالك بعد اشتباكات أمنية في إطار ملعب الدفاع الجوي.

ولم يخض فيريرا أي مباراة مع الزمالك مكتفيا بمشاهدة اللاعبين في التدريبات اليومية.

ليقرر فيريرا خوص الفريق مباراة ودية للتعرف أكثر على اللاعبين.