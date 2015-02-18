ضبط 220 علبة سجائر مُشتبه بأنها مسرطنة في الأقصر

تمكنت قوات مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط 220 علبة سجائر يشتبه في كونها مسرطنة بعد بيعه للباكتة الواحدة التي تحوي 10 علب بـ 10 جنيهات فقط .

كان اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بورود معلومات للنقيبان عبدالرحمن موسي ومحمود دعبس الضابطان بمباحث مركز شرطة إسنا يفيد بقيام المدعو “أبانوب. ن. ي” 22 سنة، ببيع باكتة السجائر الواحدة التي تحوي 10 علب سجائر بـ10 جنيهات فقط ما أثار إرتياب المواطنين الذين اشتبهوا في عدم صلاحية هذه السجائر.

وانتقلت قوة أمنية إلي مسكن المذكور وتم ضبطه وبحوزته 22 باكتة سجائر تحوي 220 علبة سجائر تم إرسالها إلي معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها .

وحرر عن ذلك المحضر رقم 960 إداري إسنا وجار العرض على النيابة.