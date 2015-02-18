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شهادات «العائدون من جحيم ليبيا» عبر منفذ السلوم (فيديو)

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روى ثلاثة عمال مصريين عائدين من ليبيا، لـ«المصري اليوم» معاناتهم والتحديات التي واجهتهم أثناء العمل هناك.

وقال مهدي عبد العظيم، عامل: «تم سرقة أكثر من 1200 دينار من أموالي في أخر 3 أشهر، البلاد تعاني من فراغ أمني كبير، يوجد بلطجة وسرقة تحت تهديد السلاح»، فيما قال صلاح منصور، صاحب صيدلية: «في هدوء شوية في مدينة بنغازي، لكن التوتر كله في درنة اللي بيسيطير عليها تنظيم داعش، وفيه كمائن على الطرق، والأشخاص بيم قتلهم أمام الأهالي». من جانبه، أوضح القذافي لبيب: «أخر مرة كنت في ليبيا من 3 أيام، كنت في منطقة مساعد التي تبعد عن السلوم 12 كيلو ، فيه فرص عمل، بس مفيش أمن».

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