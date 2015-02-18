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59 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم رسميًا للجنة العامة للانتخابات بالسويس

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59 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم رسميًا للجنة العامة للانتخابات بالسويس 59 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم رسميًا للجنة العامة للانتخابات بالسويس

 

أرشيفية

شهدت اليوم اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية فى السويس حالة من الهدوء، حيث أستقبلت اللجنة مرشح واحد فقط ، ليبلغ عدد المتقدمين خلال 11 يوم إلى 59 مرشحا.

وقال مصدر قضائى بمحكمة السويس وعضو باللجنة العليا للانتخابات فى السويس إن عدد المرشحين قدموا اليوم الشهادات الطبية رسميا بعد أن قاموت مديرية الصحة بتسليمها للمرشحين اليوم عقب وصولها من وزارة الصحة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن عدد الذين قدموا شهدات الطبية بلغ 45 مرشحا وهناك مرشحين يستكملون أوراقهم الخاصة بفتح حسابات البنوك وأحضار النتائج النهائية للكشف الطبي.

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