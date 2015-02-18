أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سامح شكري : هناك اختلاف في الرؤى بين مصر وأمريكا حول تسليح ليبيا

Google+ Print
سامح شكري : هناك اختلاف في الرؤى بين مصر وأمريكا حول تسليح ليبيا سامح شكري : هناك اختلاف في الرؤى بين مصر وأمريكا حول تسليح ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري  إن هناك  مشروع قرار عربي لتسليح الجيش الوطني الليبي في الأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم للحكومة الشرعية.

وأكد شكري في حوار من واشنطن عبر الأقمار الصناعية ل «سكاي نيوز عربية»  أن هناك أطراف في مجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربي بشأن رفع حظر تسليح الجيش الليبي مضيفًا أنه هناك اختلاف مصري مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتسليح ليبيا وشكل هذا التسليح.

وأوضح أن الجزائر يجريان تعاون وتنسيق حول الوضع الليبي  مشيرًا إلى أن  التدخل العسكري البري مرحلة متقدمة من السابق لأوانه التحدث بها، وأن الحوار السياسي هو المطروح، بما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشدد أن  العمليات العسكرية للجيش المصري في ليبيا تتم بالتنسيق مع الشرعية هناك، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش المصري في ليبيا متصلة بواقعة محددة وهدفها حماية الأمن القومي المصري.

وقال إن الجيش المصري قادر على فتح جبهتين في ليبيا وسيناء لحماية شعبه من الاعتداءات الإرهابية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport