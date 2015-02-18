سامح شكري : هناك اختلاف في الرؤى بين مصر وأمريكا حول تسليح ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك مشروع قرار عربي لتسليح الجيش الوطني الليبي في الأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم للحكومة الشرعية.

وأكد شكري في حوار من واشنطن عبر الأقمار الصناعية ل «سكاي نيوز عربية» أن هناك أطراف في مجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربي بشأن رفع حظر تسليح الجيش الليبي مضيفًا أنه هناك اختلاف مصري مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتسليح ليبيا وشكل هذا التسليح.

وأوضح أن مصر الجزائر يجريان تعاون وتنسيق حول الوضع الليبي مشيرًا إلى أن التدخل العسكري البري مرحلة متقدمة من السابق لأوانه التحدث بها، وأن الحوار السياسي هو المطروح، بما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشدد أن العمليات العسكرية للجيش المصري في ليبيا تتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية هناك، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش المصري في ليبيا متصلة بواقعة محددة وهدفها حماية الأمن القومي المصري.

وقال إن الجيش المصري قادر على فتح جبهتين في ليبيا وسيناء لحماية شعبه من الاعتداءات الإرهابية.