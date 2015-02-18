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الحبس 3 سنوات لإخواني بتهمة رفع لافتات تحريضية أمام قصر القبة

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الحبس 3 سنوات لإخواني بتهمة رفع لافتات تحريضية أمام قصر القبة الحبس 3 سنوات لإخواني بتهمة رفع لافتات تحريضية أمام قصر القبة

أرشيفية

قضت حكمة جنح حدائق القبة،برئاسة المستشار محمود جميل وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الرحيم وسكرتارية عادل عبد الراضي  بحبس أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه برفع لافتات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية أمام قصر القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على “مصطفى.أ” ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء قيامه بتعليق لافتات تحريضية، مكتوب عليها عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وبها عبارات تحريضية أمام قصر القبة الرئاسي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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