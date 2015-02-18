توقف بشركة “مصر إيران للنسيج” بالسويس والجيش يتدخل لحل المشكلة

واصل المئات من عمال شركة “مصر إيران للغزل والنسيج” بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس إضراب مفتوح عن العمل بعد توقف العمل نهائيا بالشركة أمس الثلاثاء بعد اعتصام استمر 3 أيام داخل مقر الشركة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعديل نظام الحافز والأرباح .

وقال العاملين فى تصريحات صحفية أنهم أعطوا إدارة الشركة مهلة 48 ساعة للبت فى مطالبهم ولم يتحرك أحد ، موضحين أن العمل توقف بالكامل بجميع المصانع الداخلية والعاملين متواجدين بمقر الشركة ،مطالبين وزارة القوي العاملة ومحافظ السويس التدخل وتحقيق مطالب العمال القانونية على حد وصفهم.

وأضاف العاملين أن جميع القيادات الإدارية للشركة غير متواجده بمقرهم الإداري منذ 4 أيام بعد علمهم بقرار الاعتصام ، موضحين أنهم أرسلوا ممثلين عنهم إلى قسم شرطة عتاقة ومديرية القوي العاملة لتحرير محاضر إثبات حاله بإضرابهم بعد اعتصامهم من أجل تحقيق مطالبهم.

وقام ممثلين عن قائد الجيش الثالث والشرطة المدنية والقوي العاملة بالحضور إلى مقر الشركة أمس وصباح اليوم الأربعاء والجلوس مع العمال وبحث حل مشاكلهم وعودة العمل وقام العمال بإعطاء ورقه بمطالبه لقوات الجيش ومن بينها صرف الحوافز والأرباح المتأخرة منذ عام 2014 وإقالة عدد من قياداة الشركة فى مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة وتطهير الشركة من أى فساد والتحقيق فى أى وقائع خاصة بإهدار مستحقات العاملين وأصول الشركة.