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إحالة معلم بالأقصر للتحقيق لتعديه بالضرب على عضوة بجمعية أهلية أثناء عملها

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إحالة معلم بالأقصر للتحقيق لتعديه بالضرب على عضوة بجمعية أهلية أثناء عملها إحالة معلم بالأقصر للتحقيق لتعديه بالضرب على عضوة بجمعية أهلية أثناء عملها

أرشيفية

قرر أحمد مختار مدير الإدارة التعليمية بالقرنة غرب الأقصر إحالة معلم بمدرسة القرنة الإعدادية اتهمته عضوة بجمعية ” المصرى ” الأهلية بالتعدي عليها بالضرب والسب أثناء محاولتها دخول أحد الفصول لتوعية الطلاب كيفية التعامل المثالى مع السياح الأجانب تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الجمعية من جهة ومديرية التربية والتعليم والمحافظة إلي النيابة الإدارية ونقله إلي مقر الإدارة لحين انتهاء التحقيقات .

وكانت الفتاة وتدعى “س. ح. ح” ،قد طلبت دخول أحد الفصول إلا أن المعلم ويدعى “أ . ض” رفض لكنها أصرت على الدخول فدفعها فى كتفها بعنف فقامت الفتاة بسبه إلا أنه واصل تعديه عليها باللكمات بمختلف أنحاء جسدها ،ثم طرحها أرضاً وظل يركلها بقدميه حتى تم إنقاذها من بين يديه عن طريق زملائه بالمدرسة بحسب ما رواه شهود العيان .

وأشار شهود العيان إلي أن هذا المعلم سبق مجازاته بالخصم شهر من راتبه ونقله من مدرسته إثر قيامه بتعذيب أحد التلاميذ وتصويره.

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