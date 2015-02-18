سينما زاوية تحتفل بالذكرى الأولى لرحيل المخرج محمد رمضان.. غدًا

إحيائا للذكرى الأولى لرحيل المخرج محمد رمضان تقيم سينما زاوية غدا إحتفالية خاصة لتكريم أسمه،وذلك فى الثامنة ونصف مساء غدا الخميس 19فبراير.

حيث يقام معرضا لصوره ،بالإضافة لعرض فيلمه “حواس”، و فيلم أخر عنه بعنوان “باب الدنيا” ،وكتابا أعده صديقه المخرج أحمد رشوان .

وتوفي المخرج السينمائي محمد رمضان في عاصفة ثلجية بأعالي جبال محافظة سيناء المصرية، حيث كان رفقة مجموعة من أصدقائه في رحلة قبل أن تداهمهم العاصفة الثلجية، وظل خبر اختفاء محمد رمضان ورفاقه الثمانية متصدرا الأخبار الفنية المصرية، قبل أن يتم العثور عليهم متجمدين من البرد بعد يومين من البحث، حيث توفي أربعة ونجا أربعة آخرون. ويعتبر محمد رمضان من جيل الشباب المصري الذي قدم العديد من الأعمال المحترمة في السينما المصرية المستقلة، وقد سبق أن فاز فيلمه القصير “حواس” بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وهران 2011