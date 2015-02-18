مجلس الوزراء يقرر منح أسر ضحايا الدفاع الجوي 100 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم على طلب دعم أسر ضحايا الدفاع الجوي بمبلغ 100 ألف جنيه.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بصرف تعويض 100 ألف جنيه لأسر ضحايا الدفاع الجوي، وذلك على خلفية فقدانهم لأولادهم في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي أمام ستاد الدفاع الجوي وأسفر عن مصرع 20 فرد من مشجعي الزمالك.

يُذكر أن الحادث كان قد وقع بعد رفض قوات الأمن دخول جماهير الزمالك لملعب المباراة لعدم حملهم تذاكر الدخول، وقامت بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز مما سبب حالة من الهلع في صفوفو الجماهير أسفر عن سقوط 20 قتيل.