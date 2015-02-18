أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس الوزراء يقرر منح أسر ضحايا الدفاع الجوي 100 ألف جنيه

Google+ Print
مجلس الوزراء يقرر منح أسر ضحايا الدفاع الجوي 100 ألف جنيه مجلس الوزراء يقرر منح أسر ضحايا الدفاع الجوي 100 ألف جنيه

احداث استاد الدفاع الجوي

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم على طلب دعم أسر ضحايا الدفاع الجوي بمبلغ 100 ألف جنيه.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بصرف تعويض 100 ألف جنيه لأسر ضحايا الدفاع الجوي، وذلك على خلفية فقدانهم لأولادهم في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي أمام الدفاع الجوي وأسفر عن مصرع 20 فرد من مشجعي الزمالك.

يُذكر أن الحادث كان قد وقع بعد رفض قوات الأمن دخول جماهير الزمالك لملعب المباراة لعدم حملهم تذاكر الدخول، وقامت بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز مما سبب حالة من الهلع في صفوفو الجماهير أسفر عن سقوط 20 قتيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة