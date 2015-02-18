برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بقنا

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وفد من أعضاء اتحاد المصدرين المستوردين العرب وأعضاء جهاز تدريب وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختلفة بما يعود بالنفع على شباب الجامعة والمحافظة ككل وأيضا استغلال جميع مراكز التدريب المتاحة سواء بجميع أنحاء المحافظة وأيضا الورش والإمكانيات المتاحة بالجامعة بالتعاون مع المركز الاستراتيجي وريادة الأعمال وكليات الهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية وأضاف ان التعاون يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع المستوى المعيشي والتخفيف من حدة الفقر وزيادة وتوليد الدخل فى القرى المصرية بصفة عامة والقرى الأكثر فقرًا.