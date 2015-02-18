أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بقنا

Google+ Print
برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بقنا برتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بقنا

بروتوكول تعاون ـ قنا

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وفد من أعضاء اتحاد المصدرين المستوردين العرب وأعضاء جهاز تدريب وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختلفة بما يعود بالنفع على شباب الجامعة والمحافظة ككل وأيضا استغلال جميع مراكز التدريب المتاحة سواء بجميع أنحاء المحافظة وأيضا الورش والإمكانيات المتاحة بالجامعة بالتعاون مع المركز الاستراتيجي وريادة الأعمال وكليات الهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية وأضاف ان التعاون يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع المستوى المعيشي والتخفيف من حدة الفقر وزيادة وتوليد الدخل فى القرى المصرية بصفة عامة والقرى الأكثر فقرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا