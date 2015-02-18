الصحة : ضبط 2222 صيدلية مخالفة خلال شهر يناير من العام الحالي

أعلن د. عادل عدوي – وزير الصحة والسكان – أنه تم ضبط ألفين و222 صيدلية مخالفة من إجمالي 5آلاف و843 صيدلية تم التفتيش عليهم من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي خلال شهر يناير الماضي، كما تم ضبط 5 مؤسسات صيدلية غير مرخصة تم تحرير محاضر لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وأن عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص قد بلغ 28 مؤسسة، فيما تم ضبط 6 مؤسسات تبيع الترامادول المهرب, جاء ذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان على الصيدليات والمخازن بالمحافظات المختلفة على مستوي الجمهورية, والتي تهدف إلى ضبط سوق الدواء ومحاربة ظاهرة الغش والتلاعب في مجال الأدوية.

وفي سياق متصل؛ أوضح الدكتور حسام عبد الغفار – المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة – أن الوزارة بصدد إتخاذ عده إجراءات تنشيطية لقطاع التفتيش الصيدلي؛ وذلك على المديين المتوسط وطويل الأجل لمجابهة ظاهرة انتشار الغش الدوائي، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تشتمل على آليات فعالة لمكافحة ظاهرة غش الدواء، ومنها .. رفع كفاءة مركز اليقظة الدوائي والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ودعمها بأحدث الأجهزة، إلى جانب تدريب مفتشي الصيدلة بالوزارة للعمل على رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم وإعلامهم بمصادر الأدوية الأصلية، بما يحقق توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري من خلال الأطر الشرعية لصرف الدواء.