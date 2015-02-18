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الزيادي يعلن استقالته من منصبه كمساعد لرئيس حزب المؤتمر.. ويترشح للبرلمان كمستقل

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الزيادي يعلن استقالته من منصبه كمساعد لرئيس حزب المؤتمر.. ويترشح للبرلمان كمستقل الزيادي يعلن استقالته من منصبه كمساعد لرئيس حزب المؤتمر.. ويترشح للبرلمان كمستقل

 

تامر الزيادي

أعلن تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر استقالته من الحزب عصر اليوم.

وقال الزيادي في بيان له اليوم، “قررت الاستقالة من حزب المؤتمر بعد أن قضيت فترة كمساعدًا لرئيس الحزب شرفت خلالها بالعمل مع نخبة من الشرفاء والوطنيين، يأتى على رأسهم رئيس الحزب القبطان عمر المختار صميدة والرئيس السابق للحزب السفير العرابي”.

وأضاف الزيادي، “رغم حصولي على خطاب من حزب المؤتمر للترشح للبرلمان، إلا أنني فضلت الترشح عن دائرة “النزهة” كمستقل، وسوف أقدم نفسى لأبناء دائرتي كمستقل وسأقدم لهم برنامجي الانتخابي، لأننى اعتبر الناخبين هم حزبي الأكبر الذين أشرف بالتواجد بينهم كمرشح أو نائب في المستقبل”.

وقال مساعد رئيس حزب المؤتمر المستقيل، إن خدمة جموع الشعب المصري والعمل السياسي بشكل حيادي هدفه في المقام الأول والأخير الاهتمام بمصالح العليا وتقديم أفكار واقتراحات ومشاريع لقوانين في البرلمان قد يكون أكثر فاعلية إذا كنت مستقلًا”.

وأتم، “أتمنى لحزب المؤتمر دوام التوفيق وأخص بذلك اتحاد شباب حزب المؤتمر، وأؤكد، نحن نقدم أنفسنا جنودا فى خدمة الوطن وغايتنا إعلاء رايته من خلال وجودنا فى أى موقع”.

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