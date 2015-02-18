اجتماع بالخارجية مع السفراء الآسيويين لشرح تحرك مصر عقب وفاة 21 مصريًا بليبيا

عقد السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اجتماعًا موسعًا اليوم 18 فبراير مع سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بالقاهرة، استعرض خلاله التحرك المصري إقليميًا ودوليًا، عقب الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة 21 مصريًا في ليبيا، مذكرًا بالمواقف المصرية السابقة التي حذرت من تدهور الأوضاع في ليبيا واستغلال العناصر المتشددة الأراضي الليبية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الدنيئة مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف السفير مراد أنه إعمالًا بحق مصر فى الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، فلقد قامت القوات المسلحة فجر يوم 16 فبراير باستهداف مواقع ومراكز تخزين للأسلحة تابعة لتنظيم داعش فى مدينة درنا الليبية.

كما ثمن السفير مراد الرسائل الصادرة من العديد من العواصم الآسيوية والتي تعبر عن الدعم والتضامن مع مصر فى هذا الظرف العصيب، مضيفًا أهمية وقوف المجتمع الدولي معاً فى مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي تزداد شراسة وتختار ضحاياها وفقًا لانتماءاتهم الدينية.

واختتم مساعد وزير الخارجية حديثه مشيرًا إلى أن هذه الحادثة لم تزد الشعب المصري إلا إصرارًا على اجتثاث هذه التنظيمات المتطرفة ومواجهة أفكارها الهدامة التي لا تمت للإسلام بأية صلة.