أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اجتماع بالخارجية مع السفراء الآسيويين لشرح تحرك مصر عقب وفاة 21 مصريًا بليبيا

Google+ Print
اجتماع بالخارجية مع السفراء الآسيويين لشرح تحرك مصر عقب وفاة 21 مصريًا بليبيا اجتماع بالخارجية مع السفراء الآسيويين لشرح تحرك مصر عقب وفاة 21 مصريًا بليبيا

السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية

عقد السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اجتماعًا موسعًا اليوم 18 فبراير مع سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بالقاهرة، استعرض خلاله التحرك المصري إقليميًا ودوليًا، عقب الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة 21 مصريًا في ليبيا، مذكرًا بالمواقف المصرية السابقة التي حذرت من تدهور الأوضاع في ليبيا واستغلال العناصر المتشددة الأراضي الليبية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الدنيئة مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف السفير مراد أنه إعمالًا بحق فى الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، فلقد قامت القوات المسلحة فجر يوم 16 فبراير باستهداف مواقع ومراكز تخزين للأسلحة تابعة لتنظيم داعش فى مدينة درنا الليبية.

كما ثمن السفير مراد الرسائل الصادرة من العديد من العواصم الآسيوية والتي تعبر عن الدعم والتضامن مع مصر فى هذا الظرف العصيب، مضيفًا أهمية وقوف المجتمع الدولي معاً فى مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي تزداد شراسة وتختار ضحاياها وفقًا لانتماءاتهم الدينية.

واختتم مساعد وزير الخارجية حديثه مشيرًا إلى أن هذه الحادثة لم تزد الشعب المصري إلا إصرارًا على اجتثاث هذه التنظيمات المتطرفة ومواجهة أفكارها الهدامة التي لا تمت للإسلام بأية صلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport