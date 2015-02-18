الحفني: مصر للطيران جاهزة لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا

صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة اتمت استعداداتها الكاملة لتنظيم جسر جوي لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا عبر المطارات التونسية في ظل توقف الرحلات إلي المطارات الليبية بسبب الأوضاع الأمنية هناك وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الطيران المدني والخارجية المصرية وكافة السلطات المعنية في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ علي سلامة ابنائها ورعاياها بالخارج.

وأضاف الحفني أنه تم مراجعة شبكة الخطوط وجداول التشغيل لتوفير أكبر قدر من الطائرات وخاصة ذات الطرازات العريضة التي تستوعب أعداد كبيرة من الركاب وكذلك توفير الأطقم الطائرة التي تشارك في نقل المصريين من ليبيا، وتم التنسيق مع الطاقم القنصلي المكلف بالتوجه إلي الحدود التونسية لإستقبال المصريين الراغبين في العودة لمتابعة توافد المصريين علي منفذ “رأس جدير” ومعرفة الأعداد المتوفرة منهم أولاً بأول لإتخاذ قرار بداية الرحلات، علمًا بأن مصر للطيران ممثلة في خلية الازمة المشكلة من كافة الجهات والوزارات المعنية والتي تعتبر في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوارات الاوضاع واتخاذ القرارات اللازمة أولاً بأول في ضوء تطوارات الأوضاع في الأراضي الليبية.

جدير بالذكر أن رحلات مصر للطيران المنتظمة إلي المدن الليبية متوقفة منذ يناير ٢٠١٤ وذلك بسبب عدم الإستقرار الامني الذي شهدته ليبيا خلال الفترة الماضية، وتلاها عدد من رحلات الشارتر لإجلاء عدد من المصريين المتواجدين هناك، حيث قامت مصر للطيران بتنظيم جسر جوي تم خلاله نقل أكثر من ١٦ ألف مواطنًا مصريًا علي متن أكثر من ٦٠ رحلة جوية عائدين من ليبيا عبر الحدود التونسية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2014.