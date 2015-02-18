أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحفني: مصر للطيران جاهزة لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا

Google+ Print
الحفني: مصر للطيران جاهزة لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا الحفني: مصر للطيران جاهزة لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا

 

الطيار سامح الحفني

صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة اتمت استعداداتها الكاملة لتنظيم جسر جوي لإجلاء المصريين المتواجدين بليبيا عبر المطارات التونسية في ظل توقف الرحلات إلي المطارات الليبية بسبب الأوضاع الأمنية هناك وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الطيران المدني والخارجية المصرية وكافة السلطات المعنية في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ علي سلامة ابنائها ورعاياها بالخارج.

وأضاف الحفني أنه تم مراجعة الخطوط وجداول التشغيل لتوفير أكبر قدر من الطائرات وخاصة ذات الطرازات العريضة التي تستوعب أعداد كبيرة من الركاب وكذلك توفير الأطقم الطائرة التي تشارك في نقل المصريين من ليبيا، وتم التنسيق مع الطاقم القنصلي المكلف بالتوجه إلي الحدود التونسية لإستقبال المصريين الراغبين في العودة لمتابعة توافد المصريين علي منفذ “رأس جدير” ومعرفة الأعداد المتوفرة منهم أولاً بأول لإتخاذ قرار بداية الرحلات، علمًا بأن للطيران ممثلة في خلية الازمة المشكلة من كافة الجهات والوزارات المعنية والتي تعتبر في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوارات الاوضاع واتخاذ القرارات اللازمة أولاً بأول في ضوء تطوارات الأوضاع في الأراضي الليبية.

جدير بالذكر أن رحلات مصر للطيران المنتظمة إلي المدن الليبية متوقفة منذ يناير ٢٠١٤ وذلك بسبب عدم الإستقرار الامني الذي شهدته ليبيا خلال الفترة الماضية، وتلاها عدد من رحلات الشارتر لإجلاء عدد من المصريين المتواجدين هناك، حيث قامت مصر للطيران بتنظيم جسر جوي تم خلاله نقل أكثر من ١٦ ألف مواطنًا مصريًا علي متن أكثر من ٦٠ رحلة جوية عائدين من ليبيا عبر الحدود التونسية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport