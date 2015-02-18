حصرياً لـ"سيدتي نت" أحمد عز ينفي خبر زواجه

بعد انتشار خبر زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، والتزامه الصمت حيث لم يؤكد الخبر ولم ينفه، اتصلت "سيدتي نت" بالفنان أحمد عز الذي قال "أولاً قبل الخوض في الحديث عن هذا الموضوع أحب أن أقدم التعازي لكل أهالي شهدائنا في ليبيا وأعرب عن حزني الشديد لما حدث" وأضاف "بالعودة إلى سؤالك عن موضوع الزواج، هذا الكلام غير صحيح فقد اعتدت مثل هذه الشائعات المغلوطة طوال الفترة الماضية".

وعن سبب الصمت وعدم نفيه تلك الشائعة منذ إطلاقها قال "لا أهتم بالرد على مثل تلك مواضيع وشائعات فهناك أحداث أكثر أهمية في مصر تهمني وتهم جميع المصريين أكثر من أخبار أو شائعات زواج وارتباط".

وأضاف أنه يقوم حالياً بتصوير فيلمه الجديد "أولاد رزق" الذي سيرى النور قريباً.

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