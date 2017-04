وفاة النجمة العالمية ليزلي غورعن 68 عاماً

توفيت المغنية ومؤلّفة الأغاني Lesley Gore عن عمر ناهز الـ68 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان في مستشفى في نيويوك.

Lesley Gore التي حققت شهرة واسعة في الستينات، أكد خبر وفاتها Blake Morgan المدير التنفيذي لشركة " ECR " الموسيقية الذي قدّم ألبوم الراحلة في عام 2005.

مشوار Lesley الفني، في عالم الموسيقى، بدأ عام 1963 بأغنيتها " It's My Party " التي احتلّت المركز الأول في قائمة الأغاني وباعت أكثر من مليون نسخة.

وقد حققت Lesley نجاحاً واسعاً بمجموعة من الأغاني كان من بينها أغنية " You Don't Own Me "، التي ترفض فيها ميل الرجل إلى امتلاك المرأة، والتي أصبحت من أكثر الشعارات استخداماً لدى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.