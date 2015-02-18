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وفاة شقيق الفنان عاصي الحلاني

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وفاة شقيق الفنان عاصي الحلاني وفاة شقيق الفنان عاصي الحلاني

الأربعاء 18-02-2015 15:13

نعى فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني شقيقه علي الذي فارق الحياة، ليلة أمس، على أن يوارى الفقيد الثرى اليوم ظهراً في مسقط رأسه الحلانية.
وجاء في نعي عاصي لشقيقه على صفحته الرسمية على "الفايسبوك": ننعي إليكم فقيدنا الغالي المأسوف على شبابه المرحوم علي مزين الحلاني شقيق الفارس عاصي الحلاني. إن لله وإن إليه راجعون. الفاتحة".
يشار إلى أن علي الحلاني هو الشقيق الأصغر لـ عاصي وهو تاجر سيارات، متزوج وأب لولدين صبي وفتاة، وكان يعاني من مرض السحايا الدماغية.
أسرة "سيدتي نت" تتقدم للفنان عاصي الحلاني وعائلته بأخلص وأحرّ التعازي.

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سيدتي