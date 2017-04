Fifty Shades Of Grey في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الى المرتبة الخامسة حيث حصد 13.5 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Jupiter Ascending من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 15.6 مليون دولار، ودخل فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 23.1 مليون دولار، ودخل أيضاً الفيلم الصيني Somewhere Only We Know في المرتبة الثانية مع 30 مليون دولار ودخل فيلم Fifty Shades Of Grey مباشرة في قمة الترتيب حيث حصد 158 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Jupiter Ascending الى المرتبة الخامسة مع 9.2 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم American Sniper الى المرتبة الرابعة حيث جمع 16.4 مليون دولار، والتراجع كان من نصيب الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water حيث احتلّ المرتبة الثالثة حاصداً 31.4 مليون دولار، ودخل فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثانية مع 36.2 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Fifty Shades Of Grey مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 85.1 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Vitamin الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3837 شخص، وبقي الفيلم الكرتوني Shaun the Sheep Movie في المرتبة الرابعة مع 4425 مشاهد، ودخل فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الثالثة حيث شاهده 9971 شخص، ودخل فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثانية مع 13708 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Fifty Shades Of Grey مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 26451 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Everly في المرتبة الخامسة حيث شاهده 10038 شخص، ودخل الفيلم الهندي Anegan في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 13328 شخص، ودخل أيضاً فيلم The Boy Next Door مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 17016 شخص، وبقي فيلم Jupiter Ascending في المرتبة الثانية مع 18102 مشاهد ودخل فيلم Kingsman: The Secret Service مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 75192 شخص.

في مصر، بقي فيلم Taken 3 في المرتبة الخامسة حيث جمع 361 ألف جنيه، وبقي فيلم "ريجاتا" في المرتبة الرابعة حاصداً 555 ألف جنيه، ودخل فيلم Jupiter Ascending في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 618 ألف جنيه، وبقي فيلم "أسوار القمر" في المرتبة الثانية مع 874 ألف جنيه وصمد فيلم "يوم مالوش لازمة" في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 888 ألف جنيه.