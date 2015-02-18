عادل كرم ونوال الزغبي جلسة أصدقاء تطفّل عليها المشاهدون

بيروت_ سيدتي نت

لأن نوال الزغبي فنانة مقلّة في إطلالاتها الإعلامية، ولأن قاعدتها الجماهيرية كفيلة بنجاح أي حلقة تطل فيها، كان يكفي الممثل الكوميدي عادل كرم أن يدعوها إلى برنامجه ليضمن نسبة مشاهدة عالية، دون أن يبذل وفريق إعداده أي جهد يخرج الحلقة من إطار الضحك، فبدت الحلقة أشبه بجلسة حميمة بين أصدقاء يتطفّل عليها المشاهدون.

كان لنوال الكثير لتقوله، لكن عادل كرم لم يحسن استثمار وجودها في الحلقة التي كثر فيها الضحك وقلّ الكلام، باستثناء ما لمّح إليه عادل من أنّ رئيس وزراء طلب يد نوال، التي أجابت بطريقة مبهمة فلم يعرف المشاهد ما إذا كان الخبر صحيحاً أو أنه لم يخرج عن إطار المزاح الذي بدا ضيفاً ثقيلاً في بعض محاور الحلقة.

وعن تجربة الزواج سألها عادل فقالت إنها لن تكررها في الوقت الحالي، لكنها تركت الاحتمالات مفتوحة على أي تغيير قد يطرأ على قراراتها في السنوات المقبلة، تحدثت عن عشقها للكلاب، وكانت كلبتها ضيفة لطيفة في الحلقة التي كشفت فيها نوال أنها تعلمت خياطة التريكو لتخيط ملابس الكلبة.

باختصار برنامج "هيدا حكي" واحد من أهم البرامج الكوميدية، ونوال الزغبي فنانة جماهيرية بامتياز، لكن ثمة كاريزما كانت مفقودة بين الفنانة ومقدم البرنامج انعكست على الحلقة التي كانت دون مستوى التوقعات، أقله لناحية الإعداد الذي لم ينصف تاريخ نوال ونجوميتها.