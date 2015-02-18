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#سوبر_افريقيا - رشدي ورزق يغيبان عن تدريب الأهلي

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#سوبر_افريقيا - رشدي ورزق يغيبان عن تدريب الأهلي #سوبر_افريقيا - رشدي ورزق يغيبان عن تدريب الأهلي

تغيب إسلام رشدي ومحمد رزق ثنائي الأهلي عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، استعدادا للسوبر الإفريقي.

رشدي تم قيده إفريقيا في اللحظات الأخيرة، وبات من العناصر الهامة في صفوف الأهلي، خاصة بعد رحيل موسى يدان عن الفريق.

ورزق يلعب بجوار حسام عاشور الدور الرئيسي في حماية وسط ملعب الأهلي مع غياب حسام غالي عن الشياطين بسبب الإصابة.

الثنائي لم يستطع المشاركة في مران الأهلي اليوم الأربعاء، قبل سفر بعثة الفريق الأحمر إلى الجزائر يوم الخميس.

ويلتقي وفاق سطيف مع الأهلي يوم 21 فبراير على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

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