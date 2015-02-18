سوبر_افريقيا - هجوم الأهلي يكتسح الدفاع في المران

يستعرض مهاجمو الأهلي في مران الفريق يوم الأربعاء، وذلك استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في السوبر الإفريقي يوم 21 من الشهر الجاري.

مهاجمو الأهلي بقيادة وليد سليمان ومحمود حسن "تريزيجيه" ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد - حليق الرأس تماما - قدموا عرضا قويا في التدريبات.

واجتاح مهاجمو الأهلي دفاع الفريق الأحمر، وذلك خلال التدريبات.

3 حراس

اعتمد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على 3 حراس مرمى في "تقسيمة" خاصة لاختبار سرعة رد فعل اللاعبين.

وجود 3 حراس للمرمى في 3 أماكن مختلفة في ثلث ملعب، يجعل الحارس والدفاع لا يعلم المهاجم سيسدد في أي اتجاه، ما يرفع سرعة رد فعله، بحسب ما يهدف جاريدو.