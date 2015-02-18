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#سوبر_افريقيا - جاريدو يخص 4 لاعبين بركلات الجزاء في الأهلي

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#سوبر_افريقيا - جاريدو يخص 4 لاعبين بركلات الجزاء في الأهلي #سوبر_افريقيا - جاريدو يخص 4 لاعبين بركلات الجزاء في الأهلي

خص خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي 4 لاعبين في الفريق الأحمر بتدريب عن تنفيذ ركلات الترجيح.

وجاء ذلك خلال استعداد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف يوم 21 من الشهر الجاري في السوبر الإفريقي.

عبد الله السعيد، حسين السيد، محمود حسن "تريزيجيه، ومؤمن زكريا كانوا الأسماء التي انتخبها جاريدو لتدريب ركلات الجزاء اليوم الأربعاء.

ونفذ الرباعي ركلات الجزاء على مرمى شريف إكرامي، ثم أحمد عادل عبد المنعم.

وتحدث جاريدو طويلا مع إكرامي على ما يؤمن الإسباني بضرورة أن يفعله حارس المرمى الدولي وهو يتصدى لركلات الجزاء.

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