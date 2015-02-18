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#سوبر_افريقيا - متعب في قائمة الأهلي.. واستبعاد رزق وصلاح ورشدي

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#سوبر_افريقيا - متعب في قائمة الأهلي.. واستبعاد رزق وصلاح ورشدي #سوبر_افريقيا - متعب في قائمة الأهلي.. واستبعاد رزق وصلاح ورشدي

لحق عماد متعب بقائمة الأهلي لمباراة السوبر أمام وفاق سطيف الجزائري في الـ21 من شهر فبراير الجاري.

متعب لم يستطع استكمال مران الأهلي اليوم الأربعاء قبل السفر بأقل من 24 ساعة إلى الجزائر.. لكن متاعبه لن تحرمه من خوض المباراة.

واستبعد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي الثلاثي صلاح الدين سعيد ومحمد رزق وإسلام رشدي.

صلاح الدين سعيد يغيب بقرار فني من جاريدو، بينما رزق تغيب بسبب مشكلة في أوراقه الخاصة بالتجنيد، ورشدي تعرض للإصابة في الكتف بسبب حادثة السير.

وشهدت قائمة الأهلي للقاء السوبر الإفريقي عودة أحمد عادل عبد المنعم، بعد غياب طال منذ نهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: شريف إكرامي - مسعد عوض - أحمد عادل

الدفاع: باسم علي - صبري رحيل - حسين السيد - شريف حازم - سعد سمير - محمد نجيب

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - تريزيجيه - وليد سليمان - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - كريم بامبو

الهجوم: بيتر إيبيمبوي - عماد متعب - أحمد عبد الظاهر

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فيديو اليوم السابع