سوبر_افريقيا - تعرف على ' أخطر لاعبي سطيف ' .. الذي استعد للأهلي بهاتريك

عندما يحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي يوم السبت القادم، سيكون المهاجم عبد الملك زياية هو المهدد الأكبر لمرمى الفريق الأحمر.

الأهلي يلتقي وفاق سطيف في الـ21 من الشهر الجاري على شرف السوبر الإفريقي.

وأرسل الأهلي مدربه أحمد أيوب لمشاهدة الفريق الجزائري عن قرب، وقد عاد بتقرير يضع فيه زياية على رأس اللاعبين الذين يستطيعون تهديد الشياطين الحمر.

وركز التقرير في الأهلي على أن اللاعب يجيد تسجيل الأهداف برأسه من الكرات العرضية.

المخضرم العربي

زياية صاحب الـ31 عاما استعد لمقابلة الأهلي بتسجيله لهاتريك في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الجزائري أمام شبيبة الساورة.

وقبل هذا الهاتريك أحرز زياية ثلاثة أهداف أخرى في 11 مباراة بالدوري، وهو يعتبر هداف فريقه الأول هذا الموسم.

وسبق لزياية اللعب في ثلاثة دول عربية أخرى بخلاف بلده الجزائر، إذ لعب لاتحاد جدة السعودي، بني ياس الإماراتي، والبنزرتي التونسي.

وعاد زياية للجزائر في يناير 2013 من بوابة فريق اتحاد العاصمة قبل أن ينضم بعدها بعام ونصف إلى وفاق سطيف ويحرز معه لقب دوري أبطال إفريقيا ويشارك في كأس العالم للأندية الأخيرة بالمغرب والتي احتل فيها المركز الخامس بالفوز على ويسترن سيدني الأسترالي بركلات الترجيح.

مهاجم عصبي

ولكن يعيب زياية حصوله على الإنذارات بكثرة، فعلى الرغم من كونه مهاجم لا يتدخل كثيرا لقطع الكرة، فإنه تلقى خمس بطاقات صفراء في الدوري الجزائري هذا الموسم.

وتعرض للطرد أمام فريقه السابق اتحاد العاصمة بعدما تلقى إنذارين، إذ سجل هدفا في فوز وفاق سطيق بتلك المباراة 3-2 بالجولة 16.

وسيدافع الأهلي عن لقبه في كأس السوبر الإفريقية حين يواجه شبيبة القبائل مساء السبت على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

شاهد هدف زياية الثاني في المباراة الأخيرة أمام شبيبة الساورة..