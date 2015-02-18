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الزمالك يشكو عمر جابر لاتحاد الكرة

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الزمالك يشكو عمر جابر لاتحاد الكرة الزمالك يشكو عمر جابر لاتحاد الكرة

تقدم الزمالك بشكوى ضد لاعبه عمر جابر، يتهم فيها الأخير بالانقطاع عن التدريبات دون إذن الجهاز الفني.

وكان جابر قد حضر لمقر القلعة البيضاء، ولم يشارك في التدريبات..

وطلب الجهاز الفني للزمالك من اللاعب أن يوقع على ورقة ليكون رهن التحقيق من قبل مجلس إدارة النادي على إثر واقعة الدفاع الجوي.

لكن الظهير الأيمن الدولي رفض التوقيع على الورقة.

الزمالك قرر إخضاع عمر جابر للتحقيق بعد تصريحات الأخير بشأن أسباب عدم لعبه مباراة إنبي في ملعب الدفاع الجوي بعد تردد أنباء عن سقوط ضحايا.

ولعب الزمالك المباراة حتى النهاية، وبعد اللقاء تم الإعلان رسميا عن سقوط 20 ضحية خارج ملعب الدفاع الجوي.

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