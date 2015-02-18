نتائج اجتماع مجلس الوزراء بخصوص ملف عودة الدوري

وافق مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على طلب وزارة الشباب والرياضة بصرف مبلغ 100 ألف جنية تعويض لأسرة كل متوفى بأحداث ملعب الدفاع الجوي.

مجلس الوزراء قرر إيقاف بطولة الدوري المصري لأجل غير مسمى بعد وقوع 20 ضحية من جماهير نادي الزمالك بعد اشتباكات أمنية في إطار ملعب الدفاع الجوي.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الأربعاء لم يناقش من خلاله مصير الدوري سواء إلغاءه أو عودته.

وسيتم صرف مبلغ 100 ألف جنية من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك بعد إستكمال المستندات التي تضمن صرف التعويضات لمستحقيها في هذا الشأن.