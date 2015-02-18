أسقف المنيا : شكرًا للرئيس السيسى الإنسان

وجه الأنبا مكاريوس الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ،واصفاً إياه بالرئيس الإنسان الذي أعلن الحداد سبعة أيام على شهداء مصر، قائلاً في بيان أصدره حول استشهاد 20 مصري قبطي من أبناء المحافظة، :”إن تنظيم داعش بليبيا قدم لنا دون أن يدري أعظم وثائق الاستشهاد من أجل الإيمان، إذ أنها وثيقة حية فلا هي وثيقة مكتوبة أو مرئية فقط”.

ووصف الأسقف، فيديو ذبح مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابى بليبيا بالشهداء المصريين، بأنه أعظم توثيق للاستشهاد من أجل الإيمان لأن الشهداء المصريين اختطفوا ثم قتلوا لكونهم مسيحيين، ولو كانوا خضعوا لتهديد أو فرطوا في إيمانهم لما قتلهم الإرهابيون، بينما أظهر لنا “داعش” دليل هذه الشجاعة بالفيديو الذي يوثق لاستشهادهم.

وأضاف مكاريوس، لقد سُجل لنا شريط الفيديو، كيف ظهروا رجالاً ومتماسكين إلى اللحظة الأخيرة، ارتفعت أصواتهم بالتضرع إلى الله عند الشروع في قتلهم، إننا نشرف بهم وهكذا كان جميع الشهداء في كل واقعة استشهاد، والفرق فقط أنه توافر لنا هذه المرة فيديو يصور استشهادهم.

وتابع مكاريوس في بيانه، بأنه يقدر ما كان المشهد مؤلمًا، وبقدر ما أصاب الذين شاهدوه بالصدمة، إلا أنه يُعَد أغلى وثيقة تؤيد بالصوت والصورة استشهادهم وتمسكهم بإيمانهم إلى النفس الأخير، إننا نستقي سير الشهداء من المخطوطات والكتب، وروايات شهود العيان في الآونة الأخيرة عن الشهداء،وبعض الصور والأيقونات كنوع من التوثيق، ولكن هذا الفيلم هو توثيق حيّ لشباب إحتفظ بإيمانه الغالي حتى آخر لحظة، ومناداتهم المسيح قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وامتدح مكاريوس أسر الشهداء مخاطباً إياهم قائلاً: “لقد انزعجتم عند سماع خبر اختطاف أبنائكم ، ثم تأرجحتم بين الأمل واليأس بخصوص مصيرهم، ثم رُوِّعتم أخيرًا بخبر استشهادهم، ولكن وبقدر صدمتكم وحزنكم الجسيم وشعوركم بالعجز والاستياء الشديدين، إلّا أنكم عما قليل ستدركون أنه مهما علا أولادكم وارتفعوا وكسبوا وتزوجوا وأنجبوا وأشتهروا، فإن كل ذلك لا يساوي ما تحقق لهم بإستشهادهم، من مجد وخلود وذكرى طيبة وسيرة مشرفة”.

واختتم مكاريوس بيانه بالقول :”إننا نصلي من أجل الذين قتلوهم حتى يفتح الله عيونهم، ويقلعوا عن شرورهم، ويضع الرحمة في قلوبهم، ونصلي من أجل ليبيا الشقيقة، ومن أجل اخوتنا المصريين الموجودين حتى يعودوا سالمين”.