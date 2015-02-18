“السروي” يتابع أعمال تطوير محطة الصرف الصحي في السويس بتكلفة 85 مليون جنيه

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية بعتاقة لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمحطة و إنشاء امتداد المحطة لزيادة طاقتها من 130 ألف متر مكعب معالجة لمياه الصرف الصحى يومياً لتصل إلى 280 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 85 مليون جنيه و تنتهى الأعمال فى 31 ديسمبر 2015 م.

وشدد المحافظ على المسئولين عن المحطة و الشركة “القابضة لمياه الشرب” و الصرف الصحى بإعداد خطة لصيانة المعدات و السيارات الموجودة بجراج المحطة للاستفادة منها فى منظومة الصرف الصحى بالأحياء .

وأكد المحافظ أن جولاته المتكررة للمحطة للتأكيد علي أهمية منظومة الصرف الصحي والمحاولات التي تقدمها الدولة من أجل الارتقاء بالمرافق العامة .

رافق المحافظ في الجولة سعيد اللبيدى رئيس حي عتاقة وممثل فرع الشركة “القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي” بالسويس و ممثل الهيئة القومية للصرف الصحى بالسويس وشركة المقاولون العرب و مصطفى محمود مدير محطة المعالجة بعتاقة للصرف الصحى و العاملين بالمحطة.