طالبات «إخوان الأزهر» يُطلقن الألعاب النارية بالجامعة

أطلقت طالبات جماعة الإخوان بجامعة الأزهر، الأربعاء، الألعاب النارية داخل الحرم الجامعي، خلال تنظيمهن مسيرة أمام كلية الصيدلة، للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن المحبوسات.

ونددت الطالبات بالقبض على عدد من زميلاتهن ورفعن شعارات «رابعة» أثناء مظاهرتهن، ورفضن عمليات تفتيشهن أثناء دخول الجامعة.

وشهد محيط الجامعة بفرعي البنين والبنات تعزيزات أمنية مكثفة، حيث تمركز عدد من سيارات الشرطة ومدرعتان أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر فرع بنين، في محاولة لصد أي أعمال شغب لطلاب الإخوان.