أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

طالبات «إخوان الأزهر» يُطلقن الألعاب النارية بالجامعة

  • مصر
  • 9
Google+ Print

أطلقت طالبات جماعة الإخوان بجامعة الأزهر، الأربعاء، الألعاب النارية داخل الحرم الجامعي، خلال تنظيمهن مسيرة أمام كلية الصيدلة، للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن المحبوسات.

ونددت الطالبات بالقبض على عدد من زميلاتهن ورفعن شعارات «رابعة» أثناء مظاهرتهن، ورفضن عمليات تفتيشهن أثناء دخول الجامعة.

وشهد محيط الجامعة بفرعي البنين والبنات تعزيزات أمنية مكثفة، حيث تمركز عدد من سيارات الشرطة ومدرعتان أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر فرع بنين، في محاولة لصد أي أعمال شغب لطلاب الإخوان.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية