تلاوي: قبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات جاء لتفعيل مواد الدستور

قامت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، وعضو المجلس القاضية أمل عمار، الأربعاء، بزيارة إلى مكتب المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض لتوجيه الشكر والتقدير، والثناء على المبادرة التي أطلقها مجلس القضاء الأعلى، بفتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لتولي منصة القضاء.

وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات، من بين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأكدت تلاوي، في تصريح لها، الأربعاء، أن هذا يأتي تطبيقا للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوة قدوة لجميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الدستور..موضحة أن هذه المبادرة سيكون لها عظيم الأثر في تحسين صورة مصر ومدى تمثيل المرأة المصرية في مواقع صنع واتخاذ القرار وتولى الوظائف القضائية.

ونوهت بأن القضاء هو الشعلة التي تنير الطريق وسيسهم في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة، موضحة أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت في العام 2007-2008، واللاتى أثبتن قدرات عالية وإمكانيات متميزة في مجال القضاء.

وأكدت ضرورة صون المرأة لحقوقها التي نص عليها الدستور، وفي ذات الوقت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذه الحقوق.