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إصابة طفلتين بفيروس إنفلونزا الطيور بالشرقية

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أكد الدكتور خالد فوزي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية، فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، استقبال مستشفى أبوحماد ومستشفى القنايات بمحافظة الشرقية حالتي إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور لطفلتين تبلغان من العمر سنتين، و4 سنوات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استقرار حالتيهما.

وأشار «فوزي» إلى أن عدد الحالات التى تمت إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور منذ بداية العام وحتى الآن 9 حالات، فى حين ارتفع عدد حالات الاشتباه بفيروس أنفلونزا الطيور إلى 98 حالة بالشرقية.

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