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حبس 7 من قيادات الإخوان بالغربية لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف

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قرر المستشار هشام عبد العال، رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، الأربعاء، تجديد حبس 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى قضايا شغب والعنف وتكدير الأمن العام والتظاهر دون تصريح بالمحلة.

تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من العميد بهاء البطراوي، رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على 7 من أعضاء الإخوان بحوزتهم منشورات مناهضة للجيش والشرطة وأخري محرضة على الشغب والخروج على النظام الحالي.

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