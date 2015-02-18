مايا دياب تحمل أكبر وأغرب حقيبة في العالم!

احتفلت مايا دياب هذا العام على طريقتها الخاصّة بيوم الحب. وبما أنّ أسلوبها مختلف ولا يُشبه أسلوب أيّ امرأة أُخرى، لم يكُن مستغرباً ألا تختار اللون الأحمر في هذا اليوم! لقد اختارت الأسود والأبيض، وحملت الحقيبة الأكبر وذات التصميم الأغرب من Chanel.

وقد ذكرت على صفحات التواصل الاجتماعي أنها تحتفل بهذا اليوم على طريقتها الخاصّة، واللون الأحمر بالنسبة إليها في هذا اليوم هو اللون الأسود والأبيض. وقد اختارت إطلالة مميّزة في جلسة تصوير صغيرة في وسط مدينة بيروت، كانت عبارة عن تنّورة من الجلد الأسود مع ثنيات، وبطول وصل إلى ما دون الركبة، مع قميص قطني أسود قصير وحذاء باللون الأبيض من Christian Louboutin وقبعة سوداء كبيرة من Saint Laurent. وقد أكملت اللوك بحقيبة كبيرة جداً ذات تصميم غريب مستوحى من "الهولاهوب" Hula Hoop من Chanel. وبالرغم من أنّ هذه الحقيبة تعود إلى عرض Chanel في موسم ربيع وصيف 2013، فقد أعادت إحياءها في شتاء 2015، ونسّقتها بطريقة مميّزة مع ملابسها، خاصّة في ما يتعلّق الألوان.

لكنّه على الرغم من غرابة تصميم الحقيبة وحجمها الكبير المبالغ فيه، فإنّها حقيبة أنيقة وفاخرة، ولا تناسب أيّ امرأة بالمطلق، إذ عليها أن تمتلك قواماً طويلاً وممشوقاً، كما على أسلوبها في الموضة أن يكون غير مألوف، تماماً مثل مايا دياب. فهل تجرئين أنت على حمل هذه الحقيبة؟! شاهدي الصور، وأخبرينا.

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