تأجيل محاكمة 51 متهمًا بـ ” اقتحام قسم حلوان ” لـ 26 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل نظر محاكمة 51 متهمًا فى قضية اقتحام قسم شرطة حلوان ، إلى جلسة 26 فبراير الجارى لعرض السيديهات الخاصة بالقضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والإملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحه الإلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهميين قاموا يوم 14 أغسطس من العام الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وإقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار وإصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين وإحدثوا بهم عاهات مستديمه وإحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.