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“المجموعة العربية” تتبنى العناصر المصرية لمشروع قرار عربي حول الوضع في ليبيا

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“المجموعة العربية” تتبنى العناصر المصرية لمشروع قرار عربي حول الوضع في ليبيا “المجموعة العربية” تتبنى العناصر المصرية لمشروع قرار عربي حول الوضع في ليبيا

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

بعد انتهاء المشاورات التي أجراها مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، اختتم الوزير شكري لقاءاته بعقد إجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن عصر اليوم 18 فبراير بتوقيت نيويورك، حيث طرح عليهم الوزير شكري مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه بإسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن المجموعة العربية خلال لقاءها بالوزير شكري قد تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة.

وأضاف المتحدث أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا.

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