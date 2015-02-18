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السعودية ترحل ٣١ مصريًا لخلافات مع الكفيل‎

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السعودية ترحل ٣١ مصريًا لخلافات مع الكفيل‎ السعودية ترحل ٣١ مصريًا لخلافات مع الكفيل‎

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، ٣١ مصريا مرحلين من قبل السلطات بعد أن  ألقت القبض عليهم هناك الأسبوع الماضى لمخالفتهم شروط الإقامة .

ذكر مصدر أمني بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة السعودية رحلة رقم ٣٣٠١ والقادمة من جدة تبين وجود ٣١ راكبا مصريا مرحلين يحمل ٢٢ مرحلا منهم وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة فقدوا جوازات سفرهم وتبين من التحقيق مع المرحلين أن معظمهم هرب من الكفلاء الذين يعملون لديهم لوجود خلافات  وحاولوا البحث عن عمل فى أماكن أخرى حتى تم القبض عليهم وترحيلهم وتم التأكد من بيانات المرحلين وعدم وجود أحكام قضائية ضدهم والسماح لهم بدخول البلاد.

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