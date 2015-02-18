إرجاء جلسة انتخاب الرئيس اللبناني الى11 مارس المقبل

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، الأربعاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي كانت مقررة الاربعاء الى 11 مارس المقبل ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وقال الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إنه”بسبب عدم اكتمال النصاب، أرجأ الرئيس بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم، إلى ظهر الأربعاء في 11 مارس المقبل”.

يذكر أن النصاب القانوني لإنتخاب رئيس للجمهورية هو حضور 86 نائبا جلسة الإنتخاب ،من أصل 128 نائب، في حين وصل عدد النواب الحاضرين إلى 56 نائبا.

وبذلك تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الحادي عشر من مارس المقبل هي الجلسة العشرين لانتخاب الرئيس بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال 19 جلسة سابقة ، لم يؤمّن النصاب في ثمانية عشرة منها.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت الأحد في 25 مايو الماضي.